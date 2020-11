Groningse wielrenner Slagter zet punt achter loopbaan

,,Wielrennen was een groot deel van mijn leven, maar het is nooit mijn héle leven geweest”, vertelt hij in het Dagblad van het Noorden.



Slagter stapte in 2014 over naar Garmin, dat later overging in Cannondale. In 2018 en 2019 reed hij voor Dimension Data. Overwinningen bleven de laatste jaren uit voor de renner, die tegenwoordig met zijn gezin in het Groningse Zevenhuizen woont.



Het missen van ‘thuis’ werd steeds meer een last voor de Groninger, die met name in het heuvelland goed uit de voeten kon. “Elke dag van huis was er één te veel. Ik wilde het liefst gewoon bij de kinderen zijn”, vertelt hij. Slagter heeft al een nieuwe baan. Hij wordt vertegenwoordiger van tractormerk John Deere.