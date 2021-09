Grote plannen Cavendish na ‘sprookjesjaar’: ‘Ik geloof dat ik nog beter kan worden’

,,Maar de beslissing is niet aan mij. De onderhandelingen zijn bezig”, zei Cavendish op een online-persmoment voorafgaand aan de Ronde van Groot-Brittannië. De carrière van de Brit leek eind vorig jaar voorbij. Hij had al geruime tijd geen overwinning meer geboekt en geen ploeg leek hem meer te willen hebben.

‘Cav’ vond echter alsnog onderdak bij Deceuninck - Quick-Step, de ploeg van manager Patrick Lefevere, waarvoor hij eerder al enkele jaren had gereden. De sprinter hervond in Belgische dienst zijn oude vorm en ging weer winnen, met als hoogtepunt zijn successen in de Tour. Hij evenaarde in Frankrijk het recordaantal zeges van Eddy Merckx (35 etappes).

,,In het begin van het jaar dacht ik dat ik bezig was aan mijn laatste seizoen. Ik was niet op zoek naar een sprookje, maar uiteindelijk werd het dat wel”, zei de wereldkampioen van 2011. ,,Na dit jaar en na zo’n verhaal zou het gemakkelijk zijn om te stoppen, want het risico bestaat dat ik volgend jaar niet meer win. Maar ik geloof er gewoon in dat ik dit niveau kan vasthouden, ik geloof zelfs dat ik nog beter kan worden. Ik wil terug naar dat niveau dat ik niet meer verlies, ik denk dat dat mogelijk is. Daarom wil ik graag verder koersen, het liefste bij de ploeg waar ik nu ben.”