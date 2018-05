Hans Dekkers gaat als een beest tekeer en wint in Westerhoven

Dat de voormalig Rabobank-professional daarvoor maar 25 collega's hoefde af te schudden, mocht de pret niet drukken. Dekkers was overduidelijk de sterkste en ging in de kopgroep af en toe als een beest tekeer. De voormalig Eindhovenaar, tegenwoordig woonachtig in het Zeeuwse IJzendijke, ging met criteriumtijger Koos-Jeroen Kers en toprenner Tim Kerkhof al snel op avontuur. ,,We werkten goed samen", vond Dekkers, die na 80 kilometer liet zien dat zijn spurt nog lang niet is afgebot. Hij was complimenteus naar de andere mannen die de slag maakten. ,,Iedereen deed zijn werk en ik zag wel dat Tim af en toe iets meer moeite had in de bochten. Dat is logisch, omdat hij niet heel veel criteriums rijdt. Koos-Jeroen is extreem ervaren in dit werk, dat merk je meteen. Een mooie kopgroep, met twee steengoeie renners", aldus de assistent-accountant.

Dekkers

Voor Dekkers leek er pakweg 20 jaar geleden een mooie carrière bij de profs aan te komen. Zijn eindschot was bij de junioren al indrukwekkend, maar als beroepsrenner kon hij de hoge verwachtingen niet inlossen. Dekkers heeft zijn hart verpand aan de sport en maakte een niveau lager een uitstekende doorstart. Vorig jaar werd hij bijvoorbeeld Nederlands kampioen bij de coureurs zonder profcontract en in het rood-wit-blauw laat hij zich dit jaar gelden. ,,Afgelopen winter heb ik wat meer aan krachttraining gedaan. Dat maakt volgens mij het verschil", zei hij in Westerhoven.