Hapertse Van Alphen net buiten het podium op EK veldrijden in Rosmalen

Israel Start-Up Nation hengelt met Vanmarcke opnieuw toprenner binnen

22 oktober Sep Vanmarcke stapt over naar de ploeg Israel Start-Up Nation. Daar wordt hij onder anderen teamgenoot van de Brit Chris Froome, die in de Vuelta aan zijn laatste wedstrijd bezig is voor Ineos-Grenadiers. Vanmarcke (32) komt over van EF Pro Cycling en tekent een contract bij zijn nieuwe ploeg voor drie jaar.