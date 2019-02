Harrie Lavreysen aast op wereldtitel teamsprint: ‘Als we doen wat we kunnen, halen we die trui weer binnen’

Harrie Lavreysen (21) noemt het ‘leven in de feiten’. Iedere dag is de baansprinter uit Luyksgestel minutieus bezig met het optimaliseren van zijn snelheid. ,,Op de testdag twee weken geleden reed ik mijn drie ronden met een onderlinge marge van vijfhonderdste van een seconde”, schetst hij het resultaat van een jarenlange wetenschappelijk benadering van de teamsprint. ,,Ik heb in principe geen uitschieters meer en tot dusverre is het me steeds gelukt om in topvorm te zijn op de grote toernooien.”