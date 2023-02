Harrie Lavreysen breidt uitpuilende prijzenkast uit met tweede Europese sprinttitel

Harrie Lavreysen heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Europese sprinttitel op de baan veroverd. In de finale rekende de 25-jarige baanrenner uit Luyksgestel in twee heats af met de Pool Mateusz Polrudyk.

Lavreysen plaatste zich vrijdag voor de halve finales door Jeffrey Hoogland in de kwartfinales te verslaan. Zaterdag nam hij het in de halve eindstrijd op tegen Rayan Helal uit Frankrijk, de nummer 3 van vorig jaar. Het leverde geen problemen op voor viervoudig wereldkampioen sprint Lavreysen, die in twee heats te sterk was.

Tegen Polrudyk toonde Lavreysen opnieuw zijn klasse en had hij wederom maar twee heats nodig om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Voor de Nederlander is het zijn tweede Europese titel op de sprint. Vorig jaar liet hij de EK in München nog aan zich voorbijgaan om zich alleen te richten op de teamsprint. Die werd gewonnen, net als dit jaar op de openingsdag van het EK. Lavreysen is nu regerend wereldkampioen, olympisch kampioen en Europees kampioen op het koningsnummer.

Zondag eindigen de Europese kampioenschappen met een puntenkoers (mannen en vrouwen) en het onderdeel keirin (mannen en vrouwen). Lavreysen komt dan opnieuw in actie, net als Hoogland. Samen wonnen ze dit toernooi al de teamsprint en Hoogland kroonde zich op de kilometer tijdrit tot Europees kampioen.

Jan-Willem van Schip grijpt naast podiumplek

Jan-Willem van Schip is er niet in geslaagd om de Europese titel op het onderdeel omnium te veroveren. De Nederlander begon met een kleine voorsprong als leider aan de afsluitende puntenkoers, maar kwam niet in het stuk voor en raakte zelfs een podiumplek kwijt.

Van Schip had eerder op de dag het openingsonderdeel scratch gewonnen en werd zesde in de temporace, gevolgd door een vijfde plek in de afvalkoers. Met een minimale marge begon hij als leider aan de afsluitende puntenkoers, maar al snel werd duidelijk dat er op de Fransman Benjamin Thomas geen maat stond. Al vroeg in de race ging de renner van Cofidis in de aanval en sprokkelde hij zodoende veel puntjes mee. Van Schip sprokkelde amper punten en greep zelfs naast een podiumplek.



De Italiaan Simone Consonni (146 punten) werd tweede, het brons was voor de Brit William Perrett met 136 punten. Van Schip sloot het olympische onderdeel af als zesde met 106 punten. Thomas is tweevoudig wereldkampioen op het omnium. Op de WK in eigen land eindigde hij vorig jaar als tweede achter de Brit Ethan Hayter, die ontbrak in Grenchen door een sleutelbeenblessure.

Volledig scherm Jan-Willem van Schip. © photo: Cor Vos

Brons voor Hetty van de Wouw

Hetty van de Wouw is als derde geëindigd op het onderdeel 500 meter tijdrit. De 24-jarige renster uit Kaatsheuvel realiseerde een tijd van 33,554 seconden. Het goud was voor de Duitse Emma Hinze in 32,947. De Française Taky Marie-Divine Kouamé, vorig jaar wereldkampioene, werd tweede in 33,390. Kyra Lamberink, de tweede Nederlandse in de finale, werd zevende: 34,200. Hinze was de titelverdedigster.

