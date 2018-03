Harrie Lavreysen heeft zijn eerste regenboogtrui te pakken

Toen hij een beetje was bijgekomen van zijn laatste krachtsinspanning, verdween de lach niet meer van het gezicht van de voormalige BMX'er. ,,Ik heb hem", wees hij stralend op zijn hagelwitte regenboogtrui. Vorig jaar won Lavreysen al zilver op de individuele sprint. ,,Het is vet om hem aan te hebben."

Op weg naar de titel reed hij samen met starter Nils van ’t Hoenderdaal en finisher Jeffrey Hoogland in de halve finale al de snelste tijd en hield het trio in de finale de Britten gedecideerd achter zich. ,,Dit was mijn grootste kans op goud en die pak ik meteen”, glunderde Lavreysen. ,,We openden in de kwalificatie met een nieuw Nederlands record. Dan weet je direct wat er in zit. Maar aan goud denk je op dat moment nog niet.”