Harrie Lavreysen koerst op de olympische vlam

De olympische vlam arriveerde gisteren in Japan, maar er is nog geen zekerheid dat de bijbehorende vijf ringen later dit jaar net zo zullen blinken als bij een net getrouwd echtpaar. Zolang het heilige sportvuur in het land van de rijzende zon blijft branden, gaat drievoudig wereldkampioen Harrie Lavreysen ervan uit dat hij later dit jaar gewoon een aantal gooien mag doen naar goud. ,,En als het niet zo is, gaan we ons daarop instellen en proberen de voorbereidingen goed in te richten voor een nieuwe datum”, zegt hij in Apeldoorn.