Harrie Lavreysen strijdend ten onder in finale NK sprint

Harrie Lavreysen ging woensdagavond strijdend ten onder in de sprintfinale van het NK baanwielrennen. Op de wielerbaan van Alkmaar leek de 20-jarige krachtpatser uit Luyksgestel linea recta op de titel af te steven. In de eerste manche liet hij Matthijs Büchli nog gedecideerd achter zich. ,,Maar daarna was het op”, hijgde de Oost-Brabander nadat hij zich in de derde en beslissende rit definitief gewonnen had moeten geven.

Voor Lavreysen, die dit jaar al zilver won op het WK, was het zijn tweede opeenvolgende zilveren plak op het NK. Vorig jaar moest hij Jeffrey Hoogland voor laten gaan.

De Oost-Brabander bracht de kerstdagen thuis door in Luyksgestel. ,,Dan ben je toch benieuwd hoe het een dag later gaat.” In de kwalificatie zette Lavreysen in het shirt van de Durtrappers de snelste tijd neer. Vervolgens won hij gemakkelijk de kwartfinale en halve finale.

Finale

In de eindstrijd klopte hij Büchli in de eerste rit op kracht en tactiek. Ook in de tweede rit nam hij het initiatief, maar kwam de tegenstander alsnog over hem heen. Toen al lag Lavreysen minutenlang uitgeteld op de grond. ,,Ik denk dat ook voor Matthijs die derde rit niet meer had gehoeven”, dacht hij. In die belle gaf de Brabander zich in ieder geval snel gewonnen.

De finale was een prachtig slotstuk van een sprintkampioen dat er in de richting van het WK in Apeldoorn feitelijk niet toe deed. ,,Het zou niet goed zijn om nu al op mijn best te zijn”, zegt Lavreysen. ,,Dat moet pas op het WK.” Bondscoach Bill Huck liet vooraf al weten dat het NK daarom niet meeweegt voor de WK-selectie.