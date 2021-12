Havik verovert vier keer goud op NK baanwielrennen in Apeldoorn

IJzerster­ke Vos wint ‘strijd tussen een dieseltje en een Ferrari’, Pidcock klopt Iserbyt

Marianne Vos heeft de tiende wereldbekercross van het seizoen op haar naam geschreven. De Brabantse was in Rucphen in een onderlinge sprint te snel voor Lucinda Brand. Denise Betsema zorgde een paar tellen later voor een compleet Nederlands podium.

18 december