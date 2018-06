Havik wint nieuwe wielerronde op Eindhovense Campus, die naar meer smaakt

Boom

Het trio was al snel voorop gekomen en achteraf bleek het de beslissende slag. De ploegentijdrit met drie man werd met een gemiddelde van bijna 45 in het uur voltooid. ,,De voorsprong was eerst niet zo groot, maar met twee brommers erbij wist ik dat we voorop konden blijven", zei de gelukkige Havik na afloop. Hij keek met respect naar de prestatie van zijn jonge collega Naberman (19) en De Lange (23). In de finale schudde Havik op een kilometer of vijf van de streep een keer flink aan de boom en dat bleek genoeg om De Lange te lossen. De winnaar van de Ronde van Overijssel van vorige maand ging nog een keer op de pedalen staan en daarna was ook het verzet bij Naberman gebroken. ,,Hij joeg zo hard door de bochten, daar hadden Daan en ik meer moeite mee", aldus de zoon van oud-toprenner Erik Naberman, thans directeur van Shimano Benelux. ,,Ik heb dit seizoen nog geen overwinning gepakt, maar ben nu weer een stapje dichterbij. Als eerstejaars renner in het peloton met de grote mannen leer ik veel, maar wil ik ook al mooie uitslagen neerzetten."

Beat

Havik toonde zich enthousiast over het nieuwe wielerevenement. ,,Een stad als Eindhoven verdient een mooie koers en dat is een tijdje niet zo geweest. Dit is een prachtig initiatief en ik denk dat er nog meer in het vat zit", zo gaf hij aan. ,,Het is zeer professioneel opgezet allemaal. Ik denk dat het in de toekomst kan uitgroeien tot iets waar de wielersport weer iets aan heeft." De winnaar is niet alleen op de fiets, maar ook maatschappelijk iemand die het hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Zijn studie sportmarketing & management rondde hij af en momenteel is hij, na een stage bij Katoesja-Alpecin, professioneel coureur bij Beat. ,,We hebben een baan- en wegploeg, maar daarnaast de ambitie om nationaal en ook internationaal wielrenners op alle niveaus te verbinden. Iedereen kan zich bij ons aansluiten."