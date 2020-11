HEMA ook partner nieuwe vrouwenploeg Team Jumbo-Visma

Kamp (19) na wereldkam­pi­oen nu ook Europees kampioen veldrijden bij beloften

7 november Ryan Kamp heeft in Rosmalen de Europese titelstrijd veldrijden voor beloften gewonnen. De 19-jarige veldrijder uit Raamsdonksveer werd vroeg in dit jaar al wereldkampioen in de categorie onder 23 jaar. Gehuld in de regenboogtrui reed Kamp overtuigend naar een volgende titel.