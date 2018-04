Herstelde Boom debuteert in Waalse Pijl

Robert Gesink is de kopman in de Waalse klassieker. Hij keerde na een hoogtestage in de Amstel Gold Race terug in koers en start zondag ook in Luik-Bastenaken-Luik. De ploeg van LottoNL-Jumbo voor de Waalse Pijl bestaat verder uit Stef Clement, Steven Kruijswijk, Bert-Jan Lindeman, de Duitser Paul Martens en de Belg Floris De Tier.