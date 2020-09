Herstelde Degenkolb wint in Ronde van Luxemburg

Piepjonge Kooij sprint naar ritzege in wielerweek Coppi e Bartali

1 september Het Nederlandse wielertalent Olav Kooij heeft een ritzege geboekt in de internationale wielerweek Coppi e Bartali. De 18-jarige renner uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, die nu al een profcontract voor volgend jaar op zak heeft, was in de massasprint de sterkste in de ochtendrit over bijna 100 kilometer met start en finish in Gatteo.