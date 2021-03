Het kan vandaag eigenlijk niet fout gaan voor Van der Poel, hoewel...

Door Daan Hakkenberg



De finale van Milaan - San Remo ademt in alles de geest van Mathieu van der Poel. De beklimmingen van Cipressa en Poggio, een doldwaze afdaling met vaak een bloedstollende sprint als climax. Van der Poel is er voor gemaakt. Op de fiets heeft hij zich misschien wel nooit beter gevoeld dan in deze weken. Extra bonus: wind in de rug op de Poggio, wat gunstig is voor aanvallers. En ook de statistieken spreken in zijn voordeel. Drie van de laatste vier winnaars van Milaan - San Remo hadden daarvoor al Strade Bianche gewonnen. Kan niet fout gaan, zou je zeggen.