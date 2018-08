Hodeg is in Polen Greipel te snel af

Terpstra blijft Poels voor en wint Mijl van Mares

5 augustus Niki Terpstra was zaterdagavond de sterkste in de 57ste Mijl van Mares. Hij kan zijn naam toevoegen aan de al rijkelijk gevulde erelijst in Maarheeze met namen als Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin. De Noord-Hollander bleef Wout Poels en Sjoerd van Ginneken voor.