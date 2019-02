Hodeg schrijft tweede etappe in Colombia op zijn naam

Froome vreest Colombiaan­se cols: ‘Benieuwd of ik dit overleef’

12 februari Chris Froome opent zijn wielerseizoen zonder al te hoge verwachtingen in de Ronde van Colombia. De viervoudig Tourwinnaar vreest de hoge cols in de Zuid-Amerikaanse zesdaagse rittenkoers, die vandaag begint met een tijdrit in Medellin. ,,Een week lang racen op een hoogte van 2000 meter heb ik nog niet eerder gedaan, dus ik ben benieuwd of ik dat overleef'', aldus de Brit van Team Sky, die dit jaar alles zet op een vijfde eindzege in de Tour de France.