Honger van Terpstra en Quick-Step nog niet gestild

'Niet verzwakken'Zijn voorjaar is al subliem, maar Niki Tersptra is na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen nog niet verzadigd. ,,Het is de wedstrijd die mij het meeste ligt.’'

Door Daan Hakkenberg



Na een paasbruch met familie een dag na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen sprong Niki Terpstra op dinsdag al weer op de fiets. En op woensdag ook. Al trappend kon Terpstra zich beetje bij beetje weer concentreren op Parijs-Roubaix. ,,Want het was die eerste dagen wel een beetje gekkenhuis. De telefoon bleef maar gaan. Maar ik moest blijven focussen op aankomende zondag. De laatste dagen werd het rustig, kwam de focus weer en heb ik getraind met vrienden.’’

Nou was Terpstra wel wat gewend, in 2014 won hij al Parijs-Roubaix, maar de gekte na afgelopen zondag was groter voor zijn gevoel. ,,Deze had meer impact. Ik had de week ervoor ook al E3 Harelbeke gewonnen. Dus in Nederland leefde iedereen mee in voorbereiding op Vlaanderen’’, vertelde Terpstra die voor het eerst weer terug was in België voor de traditionele persconferentie van zijn ploeg voorafgaand aan Parijs-Roubaix. Morgen wacht de verkenning met zijn ploegmaten van de kasseistroken in Noord-Frankrijk.

Quote Het is belangrijk dat we niet verzwakken