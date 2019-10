Hoogland en Lavreysen overtuigen in kwalificatie sprint

Topsprin­ter Elia Viviani wint afvalkoers op EK

16 oktober De Italiaan Elia Viviani heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn het onderdeel afvalkoers gewonnen. In een race waarin telkens een renner afvalt, bleef Viviani over met Bryan Coquard. In de afsluitende sprint was de Italiaan duidelijk de baas. Het brons ging naar de Pool Filip Prokopyszyn. De Nederlander Roy Pieters werd veertiende.