Huwelijk tussen Benoot en DSM loopt spaak, Belg op weg naar Jumbo-Visma

Tiesj Benoot (27) vertrekt bij Team DSM. Zijn doorlopende contract is, in overleg met beide partijen, verbroken. Zijn nieuwe ploeg wordt, naar alle waarschijnlijkheid, Jumbo-Visma.

Door Thijs Zonneveld



Het leek zo logisch, twee jaar geleden. Tiesj Benoot was na jaren in Belgische dienst toe aan iets anders. Een andere omgeving, een meer wetenschappelijke benadering. Hij was nog niet binnen bij het team van Iwan Spekenbrink of hij won een rit in Parijs-Nice. Hij reed als een straaljager, hij liet zijn ploeggenoten harder rijden en in de Tour van 2020 was hij een van de uitblinkers. Benoot blij, ploeg blij. Het klopte. Niet voor niets werd zijn contract verlengd tot eind 2022.

Van die wederzijdse tevredenheid is niet veel meer over. Het afgelopen seizoen liep het fout tussen Benoot en de ploeg. Door de resultaten, maar meer nog door de sfeer in het team. Zoals verschillende andere renners bij DSM worstelde Benoot met de soms strikte benadering van de ploeg; andersom vond de ploegleiding dat hij niet genoeg energie terug in het team stopte en dat zijn opstelling de sfeer niet ten goede kwam. Al geruime tijd praten Benoot, zijn manager en de ploegleiding van DSM over het ontbinden van zijn contract op voorwaarden die acceptabel zijn voor alle partijen. Dat is nu - eindelijk - gelukt. Benoot vertrekt bij DSM, een jaar eerder dan zijn contract afloopt.

Zijn nieuwe ploeg wordt, naar alle waarschijnlijkheid, ook een Nederlandse. Benoot is in vergevorderd gesprek met Jumbo-Visma, dat in hem de ideale aanvulling van de klassiekerploeg ziet. De ploeg zocht niet naar extra renners, maar maakte voor Benoot een uitzondering, onder meer omdat kopman Wout van Aert zich voor hem hard maakte.