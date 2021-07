IJzersterke Anna van der Breggen pakt roze trui in Giro d’Italia

Podcast | De Enige Echte Megalomane Tourvoorbe­schou­wing

21 juni Hidde van Warmerdam (video)belt op zondagavond met Thijs Zonneveld. Het gaat even over het NK van dit weekeinde, een prachtige winnaar van de Sound of Cycling-rubriek, een intermezzo over de komst van Rohan Dennis naar Jumbo maar al snel gaat het over de Tour de France.