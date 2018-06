Impey sprint naar zege in Dauphiné

Van der Poel weer de sterkste in Boucles de la Mayenne

3 juni Mathieu van der Poel heeft net als vorig jaar de eindzege geboekt in de Boucles de la Mayenne. De veldrijder annex mountainbiker van Corendon-Circus werd op de eerste dag tweede in de proloog en won vrijdag de eerste etappe waarna hij de leiderstrui in handen had.