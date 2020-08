Imponerende Van Vleuten wint uit geslagen positie voor de tweede keer Strade Bianche

De dag begon vervelend voor Ellen van Dijk en haar ploeggenoten van Trek-Segafredo. Zes dure Trek-fietsen waren er 's nachts gestolen, waardoor de vrouwen van Trek-Segafredo een beroep moesten doen op de fietsen van de mannen. Hierdoor startte Van Dijk op de fiets van Koen de Kort. ,,Deze fiets verdient de overwinning, maar verbeter alsjeblieft niet mijn vermogenrecords", twitterde De Kort.



Van Dijk voelde zich blijkbaar prima op de fiets van De Kort, want in een belangrijke fase van de wedstrijd maakte ze deel uit van een grote kopgroep van elf. Topfavoriete Annemiek van Vleuten en oud-winnares Anna van der Breggen zaten niet mee in die ontsnapping, evenals Marianne Vos. Niet veel later reed Garcia weg en bouwde ze binnen een mum van tijd haar voorsprong op de groep uit tot maar liefst drie minuten. De samenwerking in de groep Van Dijk was verre van ideaal.



Garcia tegen Van Vleuten

Op het moment dat Garcia al stilaan mocht dromen van haar eerste grote overwinning, maakte Van Vleuten de oversteek van het peloton naar de achtervolgende groep. Ze trok stevig door en zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat de andere rensters stuk voor stuk moesten lossen. De koersradio gaf aan dat de achterstand met nog 20 kilometer te gaan maar liefst vijf minuten bedroeg, maar daar bleef helemaal niets meer van over. Het ongelooflijke gebeurde: met nog 6,5 kilometer te gaan was de aansluiting een feit.

Maar Van Vleuten had ook een jasje uitgedaan. De wedstrijd werd onder extreme weersomstandigheden verreden en de renster van Mitchelton-Scott had niet de kracht om de Spaanse direct achter te laten. Op de laatste steile strook voor het opdraaien van de Piazza del Campo toonde Garcia nog even dat ze zich niet zomaar gewonnen zou geven door naast Van Vleuten te rijden, maar op de eerste echte versnelling van de Nederlandse had Garcia geen antwoord en bleef het voor haar slechts bij bluffen. Na meer dan vier slopende uren koers mocht Van Vleuten net als vorig jaar haar armen in de lucht steken, al had ze daar amper de kracht nog voor.



Leah Thomas, die ook deel uitmaakte van de kopgroep, eindigde uiteindelijk als derde. Van der Breggen finishte nog knap als vierde, Vos werd zesde.



Emotionele dag

,,Ik denk altijd het tegenovergestelde. Als je niet van de warmte houdt, moet je het juist wel omarmen", zei Van Vleuten na afloop over de zware omstandigheden. ,,De andere vrouwen hebben het namelijk ook zwaar. Er gingen vandaag zoveel emoties door mij heen. Ik dacht even dat ik voor niets naar hier was gekomen, maar uiteindelijk kon ik nog vol in de aanval gaan en zelfs winnen. Er is geen mooiere plek om te winnen dan hier op het Piazza del Campo. Echt fantastisch en een perfecte dag voor de ploeg", zei de winnares na afloop.