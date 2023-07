In Bladel staan de wielersterren van de toekomst op: clubgenoot van Vingegaard wint ‘De Acht’

In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard momenteel een van de topfavorieten om de eindzege voor zich op te eisen. Zijn opvolger heeft zich misschien afgelopen week in De Kempen gepresenteerd, bij de traditioneel sterk bezette Acht van Bladel. De 17-jarige Peter Øxenberg Hansen pakte daar de eindzege, na drie dagen koers met alles erop en eraan.

Internationaal topniveau, dolle vreugde, drama en onwaarschijnlijke snelheden: het zat afgelopen weekend allemaal verscholen in de grootste juniorenkoers van Nederland. Øxenberg Hansen bleek allround de beste, iets wat een klassementsrenner uiteraard van pas komt. Of hij kan klimmen, moet in andere koersen blijken. Over de Kempense kasseien en alle andere Brabantse wegen was de Deen de sterkste.

Buitenlandse winnaar

Øxenberg Hansen werd pas de tweede buitenlandse winnaar in meer dan zeventig edities van de Acht van Bladel. Hij reed volgens zijn begeleiders in het verleden voor dezelfde club als Vingegaard en dat zorgt voor hoge verwachtingen in de toekomst.

De Deen rekende onder meer af met Nederlands kampioen Julian Vergouw, die een goede driedaagse reed, maar in de tijdrit wel moest buigen voor te veel renners. Grote pechvogel was de Let Gusts Lapins, die zondag nog in het geel aan de dag begon.

Gele trui bloedt

De gele trui bloedde echter al snel, want nabij Hulsel ging de leider onderuit en er waren geen helpers die hem terug konden brengen. De dappere Lapins reed kilometers alleen en voerde een verbeten strijd. Hij bereikte het peloton nog knap, waarmee hij zijn gele trui leek te gaan redden. In de tijdrit later in de middag was de jongeling evenwel te uitgepierd om een rol van betekenis te kunnen spelen. De teleurstelling was groot, maar de Let had zich wel bij grote ploegen in de kijker gereden.

Net als Øxenberg Hansen is hij een renner om in de toekomst in de gaten te houden: de Acht van Bladel is al zo vaak de bakermat van het wielrennen gebleken.

Volledig scherm Mathieu van der Poel in actie in de Acht van Bladel van 2012. © Theo van Sambeek