‘In het belang van het wielrennen? Integendeel, dit is schadelijk’

Diskwalificatie EekhoffDe Nederlandse wielerbond KNWU legt zich neer bij de diskwalificatie van Nils Eekhoff. De 21-jarige renner van Sunweb werd 45 minuten nadat hij als winnaar over de streep kwam bij het WK voor beloften gediskwalificeerd vanwege stayeren. De Italiaan Samuele Battistella kreeg daarna de regenboogtrui en een gouden medaille uitgereikt. Eekhoff kwam achter de auto’s terug in het peloton na een valpartij vroeg in de wedstrijd.

Quote Het ene moment ben je de beste van de wereld, het andere word je gestraft. Dat is ontzettend zwaar. Thorwald Veneberg ,,Na de val, waarbij Nils zijn schouder uit de kom is geraakt en die hij zelf heeft teruggezet, is hij op achterstand gekomen”, zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg. ,,Daarna zit hij achter onze auto om terug te komen. Volgens de reglementen mag dat niet, maar het gebeurt nog steeds heel veel. Maar de UCI wil daarvan af. Ze hebben deze wedstrijd aangegrepen om een heel duidelijk signaal te maken.”

Lees ook Jury zet met diskwalificatie streep door wereldtitel Eekhoff Lees meer





,,Het voelt voor ons alsof Nils gebruikt wordt als voorbeeld‘’, vervolgt Veneberg. ,,Want dan zou je veel meer renners uit de wedstrijd kunnen nemen. Ook vandaag zijn er veel meer renners achter de auto teruggekomen. Het voelt voor Nils onrechtvaardig en dat begrijp ik wel. Het komt ijskoud op z’n dak. Het ene moment ben je de beste van de wereld, het andere word je gestraft. Dat is ontzettend zwaar. Die beslissing is zo hard. Met juichende Italianen er omheen. Dat vind ik echt niet kunnen. Ik vermoed dat er protest is geweest, want anders hadden ze hem er tijdens de wedstrijd uit gehaald.”

Adriaan Helmantel, bondscoach van de beloften, bestrijdt niet dat Eekhoff bij hem achter de auto zat. Hij keek samen met Eekhoff en de UCI-jury de beelden terug. ,,Het duurde ongeveer twee minuten. Er was nog 120 kilometer te gaan. Maar ik heb Nils gewoon op een faire manier teruggebracht. Als ze de letter van de wet volgen mogen ze hem diskwalificeren. Maar ze zeggen dat dit in het belang van het wielrennen is. Daar heb ik moeite mee. Kijk als iemand gelost en niet goed genoeg is, dan snap ik het. Maar dat was dit niet. We hebben een prachtige koers gezien, met een prachtige finale en een supermooie winnaar. Dat wordt het wielrennen afgenomen. En Nils het meest. Dit is niet in het belang van het wielrennen. Dit schaadt het wielrennen.’’

Volledig scherm Samuele Battistella, de ‘nieuwe’ winnaar. © EPA

Eekhoff reed de race van zijn leven en leek de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de beloften, een categorie die in 1996 werd ingevoerd. Hij vond pas in de slotkilometer aansluiting bij de vier koplopers van de race voor wielrenners jonger dan 23 jaar.



Vervolgens won Eekhoff de sprint van een kopgroep van zeven renners. De Italiaan Samuele Battistella eindigde als tweede. Hij mag zich na de diskwalificatie van Eekhoff wereldkampioen bij de beloften noemen. Eekhoff bereidde zich net als Mathieu van der Poel tijdens de Ronde van Groot-Brittannië op de WK voor. Hij stapt aan het einde van het seizoen over van het opleidingsteam naar de profploeg van Team Sunweb.



Eekhoff won in 2017 Parijs-Roubaix voor beloften, terwijl hij dit jaar onder meer de Ronde van Overijssel won en vijfde werd bij de EK-wegrace in Alkmaar.