In Luyksgestel is niet Pluvius of een patattencoureur, maar Jaap Roelen de lepe en sterke baas

Een massasprint leek maandag in Luyksgestel onvermijdelijk, maar in de laatste ronde van het aansprekende criterium ontsnapte toch nog een slimmerik én hardrijder. Een jongeman uit een dorp met een schitterende wielerkoers - Chaam - won in de plaats waar een van de mooiste wedstrijden van Zuidoost-Brabant wordt georganiseerd. De naam van Jaap Roelen (20) werd in Luyksgestel met plezier bijgeschreven, want het is een coureur waar in de toekomst heel veel van wordt verwacht.