Indrukwekkende Pidcock zet Van der Poel op een minuut in Nove Mesto

Van der Poel had Pidcock afgelopen vrijdag nog in een sprintje verslagen in de shortrace. In de wereldbekerwedstrijd namen de Nederlander en de Brit al snel afstand van de rest van het veld. De Zwitser Nino Schurter probeerde in de eerste ronde nog even aan te haken bij Van der Poel, maar viel daarna terug. In de derde ronde versnelde Pidcock en liet Van der Poel achter.