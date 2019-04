Indrukwekkende Van der Poel klopt Alaphilippe

,,Ik was zelfzeker en wist dat ik als eerste aan moest gaan,’’ vertelde Van der Poel na zijn zege. ,,Ik denk niet dat ik iemand moest vrezen in de sprint, zeker niet op zo’n aankomst. Ik reed niet met traagste naar de meet, maar ik weet dat ik een goede sprint in huis heb.’’ Achter Van der Poel finishte Alaphilippe als tweede en werd Wellens derde.

Geduld

Voor de start van zijn eerste heuvelklassieker benadrukte Van der Poel nog maar eens dat van alle wedstrijden dit voorjaar de Brabantse Pijl degene is die hem het beste zou moeten liggen. Zodoende schatte Van der Poel zijn winstkansen vandaag dan ook het hoogst in. Maar op de vraag of hij in staat zou zijn om ook Alaphilippe te verslaan, vroeg Van der Poel om geduld. Geduld, tot na de wedstrijd. Om even voor half zes gaf Van der Poel het antwoord door de winnaar van Strade Bianche en Milaan – San Remo in de eindsprint naar een tweede plek te verdringen.