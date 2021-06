Ineos neemt Van Baarle mee naar de Tour de France

Hij zegt dat de filosofie sinds dit seizoen is veranderd. ,,We koersen agressiever en willen er meer een open race van maken. Door deze benadering zijn we avontuurlijker en onbevreesd. En dat is ook hoe we in deze Tour zullen rijden. Verwacht van ons het onverwachte.”



Van Baarle zal als knecht fungeren tijdens deze editie. Na vorig jaar, toen kopman Egan Bernal vroegtijdig moest afstappen, wil Ineos weer in het geel Parijs halen. De Colombiaan zal niet van start gaan, omdat hij onlangs de Giro d’Italia heeft gereden - en ook gewonnen. Daarvoor heeft de Britse ploeg meerdere troeven in handen met Richard Carapaz, Geraint Thomas, Richie Porte en eventueel ook nog Tao Geoghegan Hart.



De ploeg van Ineos bestaat uit Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart, Michal Kwiatkowski, Richie Porte, Luke Rowe en Geraint Thomas.