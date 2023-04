Is veelwinnaar Vollering de nieuwe Nederlandse wielerkoningin? ‘Eigenlijk is Demi pas net begonnen’

Demi Vollering voltooit bijzondere hattrick met winst in Luik-Bastenaken-Luik

Demi Vollering heeft zondag haar ijzersterke voorjaar nog meer kleur gegeven met winst in Luik-Bastenaken-Luik. De 26-jarige Nederlandse voltooit daarmee een bijzondere hattrick, nadat ze eerder ook al de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl op haar naam schreef. De enige wielrenster die daar eerder in slaagde is Anna Van der Breggen, de huidige ploegleidster van Vollering.