Is veldrijder Mathieu van der Poel straks te zien in New York en Johannesburg?

Meer dan 40.000 mensen zagen hoe Mathieu van der Poel zondag Wout van Aert klopte in de strijd om WK-goud . Hoogerheide werd overspoeld, het hoogtepunt van een mooi veldritseizoen. Na twee moeilijke jaren heeft het publiek opnieuw de weg naar het parkoers gevonden. Het veldrijden blijkt ook aan te slaan in plaatsen waar nooit eerder werd gereden, zoals in Benidorm en Dublin.

Maar dat kan nóg beter, denken ze bij Flanders Classics en de UCI. Eind deze maand wordt de kalender van de volgende wereldbekercyclus bekendgemaakt. Daar zouden wel eens verrassende namen bij kunnen zitten. De kans is groot dat er eind dit jaar in Londen wordt gekoerst.



In de toekomst kan het nog spectaculairder. Want the sky is the limit: er hebben reeds gesprekken plaatsgevonden met New York, en ook Johannesburg staat op het vervanglijstje. Nog niet voor volgend jaar, misschien pas over vijf jaar, maar de contacten zijn er.