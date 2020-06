Iserbyt over Van der Poel: ‘Niemand weet wat hij niét kan’

De verjaardag van… Michael Boogerd: ‘Als het doorgaat wordt het sowieso een memorabel seizoen’

28 mei In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Michael Boogerd (48), voormalig wielrenner die onder andere vijfde werd in de Tour de France van 1998. Tegenwoordig is Boogerd vooral analist en commentator bij het wielrennen.