Jakobsen wint opnieuw in Valencia, Mollema knap vierde in afsluitende tijdrit Bessèges

Twee jaar geleden won de 25-jarige sprinter uit Heukelum ook al de afsluitende rit in de Ronde van Valencia. De eindzege in de vijfdaagse rittenkoers was vandaag voor de Rus Aleksandr Vlasov. Jakobsen had eerder ook al de derde etappe gewonnen.



Vlasov had de leiderstrui vrijdag veroverd. In het klassement had hij weinig meer te vrezen, de Belg Remco Evenepoel was op 32 seconden tweede.



De ploegen Jumbo-Visma en DSM gingen zaterdag niet meer van start vanwege coronagevallen in de teams.