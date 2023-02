Jan-Willem van Schip leidt halverwege omnium op EK baanwielrennen

Met video Fabio Jakobsen ontsnapt aan nieuw drama: wielrenner in volle sprint geraakt door mobiele telefoon

Fabio Jakobsen is gisteren ternauwernood aan een nieuw wielerdrama ontsnapt. De Nederlandse renner van Soudal–Quick-Step, die in 2020 zwaargewond raakte in de Ronde van Polen, werd in de Ronde van San Juan in volle sprint geraakt door een uitgestoken mobiele telefoon van een filmende toeschouwer.

30 januari