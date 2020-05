Jarige Van Baarle krijgt drop, ontbijtkoek én zijn favoriete sambal

Wat dat aangaat gaf de Franse president Emmanuel Macron hem eind april een vervroegd verjaardagscadeau, toen hij een versoepeling van de maatregelen aankondigde. Sinds de grens tussen Monaco en Frankrijk weer open is en er ook weer buiten gefietst mag worden, is Van Baarle verlost van de eindeloze uren op zijn hometrainer en werd hij vandaag prompt in ‘real life’ gefeliciteerd. ,,Er stond een pittige training op het programma met lange krachtblokken en wat kort, intensief werk. Een gedeelte van de training heb ik, op gepaste afstand, samen met mijn Italiaanse ploeggenoot Salvatore Puccio gedaan. Dat deden we zo, omdat het dan makkelijker was voor onze performance coach Leigh Bryan om ons te begeleiden en bidons aan te geven. Salvatore en Leigh wisten dat ik jarig ben en hebben me gefeliciteerd, maar niet voor me gezongen.”



Dat deed zijn moeder Renate de Haas via FaceTime wel. Zij had hem bovendien een pakket toegestuurd met Hollandse lekkernijen. ,,Die heb ik vanochtend opengemaakt. Er zat drop in, ontbijtkoek, mijn favoriete sambal, dingen die ik hier niet kan krijgen. Eens in de zoveel tijd vraag ik aan mijn moeder of ze daar wat van op wil sturen en nu had ze wat extra opgestuurd. Zo had ik toch nog een beetje het gevoel dat ik jarig ben.”