Jasper Philipsen neemt met dank aan Mathieu van der Poel revanche met ritzege in Tirreno

Lotte Kopecky volgt met pech kampende Annemiek van Vleuten op in Omloop Het Nieuwsblad, Lorena Wiebes tweede

Lotte Kopecky is de eerste Belgische winnares ooit van de Omloop Het Nieuwsblad. De 27-jarige renster van Team SD Worx soleerde naar de zege. Europees kampioene Lorena Wiebes maakte het feest voor de ploeg compleet door even later naar de tweede plaats te sprinten. De Italiaanse Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) werd derde.