Jasper Philipsen snapt dat Mathieu van der Poel hem deze keer niet hielp in sprint: ‘Hij moet energie sparen’

Met videoBelgië heeft een opvolger voor Tom Steels, die 25 jaar geleden als laatste Belg vier etappes won in de Tour de France. De acht etappes van Freddy Maertens in 1976 gaat de vandaag opnieuw winnende Jasper Philipsen niet halen, maar de vijf etappes van zijn beroemde voorganger uit de Tour van 1981 kan hij komende weken zomaar evenaren. Al doen die statistieken de groenetruidrager weinig.

,,Ik ben niet goed in geschiedenis, het was nooit mijn favoriete vak op school en ik geef er niet veel om", vertelt Philipsen. ,,Maar om op gelijke hoogte te staan met Tom Steels, echt een grote sprinter, is het een enorme prestatie. Ik ben niet zo bezig met statistieken, maar het is leuk om achteraf te horen.’’

Zijn vierde ritzege was de eerste zonder Mathieu van der Poel als lead-out. Van der Poel kampt met ziekte en hield zich bewust afzijdig, vertelt Philipsen. ,,Het maakt mijn leven wat makkelijker als ik in het wiel van Mathieu kan blijven. Nu moest ik in de finale zelf het wiel vinden. Het wegvallen van Mathieu zou een verlies zijn, want hij heeft ook zelf ambities. De rit van donderdag is al een goede voor hem. Daarom heeft hij geen risico genomen. Hij denkt al aan donderdag. Energie sparen en zo herstellen van die ziekte. Er is niets om ons zorgen over te maken.’’

Voor de sprints die nog volgen in de Tour heeft Philipsen de beste papieren, aangezien hij van alle sprinters de bergen het best verteert. Hij kwam met een opvallende verklaring voor zijn overmacht in de sprints deze Tour. ,,Ik train eigenlijk niet veel op sprinten, meer op klimmen in de bergen. Ik moet eerst goed kunnen klimmen om goed over de bergen te komen om fris te zijn voor de sprint.’’

