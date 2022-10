Jasper Philipsen verslaat Franse sprinters in Parijs-Bourges

Groupama-FDJ trok in de straten van Bourges de sprint aan voor Démare, maar de Fransman werd op de streep geklopt door Philipsen. Jordi Meeus, de winnaar van vorig jaar, werd vijfde. Er bevonden zich geen Nederlanders in de top 10.

Voor Philipsen was het de negende overwinning van het jaar. Hij won onder meer twee etappes in de Tour de France.

Spaanse zege in Gran Piemonte

Het is de derde zege voor de 26-jarige Spanjaard. Hij won eerder in 2019 een rit in de Ronde van Californië en in 2020 een rit in Parijs-Nice. García Cortina eindigde drie dagen geleden al als vijfde in de door Davide Ballerini gewonnen Coppa Bernocchi. García Cortina volgt op de erelijst de Brit Matthew Walls op, die vorig jaar won.