Jeffrey Hoogland houdt WK baan voor gezien, Harrie Lavreysen naar halve finales sprint

Geen sprinttoernooiJeffrey Hoogland gaat zaterdag niet meer van start op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Hoogland kwam donderdag na afloop van het onderdeel keirin , waarop hij zilver pakte, ten val. Een dag later werd hij nog wel wereldkampioen op de tijdrit van een kilometer, maar hij klaagde toen al over zijn fitheid.

Daarop werd besloten Hoogland, die op de openingsdag ook al de teamsprint (zilver) had gereden, terug te trekken voor de sprint. ,,Het is een optelsom: een heftig WK, die val en buikgriep”, lichtte Hoogland toe. ,,Ik heb de kilometer gereden op vijf witte broodjes.”

Hooglands plaats wordt ingenomen door Tijmen van Loon. De andere twee Nederlanders die op de sprint uitkomen zijn titelverdediger Harrie Lavreysen en Sam Ligtlee. ,,De val en de intensiteit erna op de kilometer maken dat het niet verstandig is om nog twee dagen te rijden”, zei hoofdcoach Jan van Veen van wielerbond KNWU.



De 29-jarige Hoogland werd de afgelopen drie jaar op de WK tweede op de sprint, telkens achter Lavreysen.

Jeffrey Hoogland in de regenboogtrui met de gouden medaille na de winst op de kilometer tijdrit.

Lavreysen naar halve finales op sprint

Voor Lavreysen gaat het toernooi wel verder. Hij plaatste zich voor de halve finales van het sprinttoernooi. Op de piste van het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines was de titelverdediger in de achtste finales te snel voor de Colombiaan Kevin Quintero Chavarro, een ronde later moest de Brit Hamish Turnbull zijn meerdere erkennen in de Nederlander.



Lavreysen had in de kwalificaties de beste tijd (9,224 seconden) neergezet en mocht daarom, net als de nummers twee, drie en vier, de tussenronde overslaan. Daarin strandden Ligtlee en Van Loon, de vervanger van de niet fitte Hoogland. Ligtlee verloor van de Colombiaan Cristian Ortega Fontalvo, WK-debutant Van Loon redde het niet tegen de Duitser Stefan Bötticher.

Nederland zesde bij koppelkoers

Marit Raaijmakers en Maike van der Duin hebben niet voor een Nederlandse medaille kunnen zorgen op de koppelkoers. Het duo strandde op de zesde plaats, met vijftien punten. België (Shari Bossuyt en Lotte Kopecky) greep de gouden medaille, voor Frankrijk (zilver) en Denemarken (brons). Ook Australië (vierde) en Groot-Brittannië eindigden boven de Nederlandse deelneemsters.



De 21-jarige Van der Duin won op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines twee zilveren medailles: bij het onderdeel scratch en bij het onderdeel omnium. Ze heeft op dat laatste olympische onderdeel ambities voor de Olympische Spelen van 2014 in Parijs, waar ook de koppelkoers wordt verreden. ,,Moe maar voldaan”, omschreef ze haar gevoel na haar laatste optreden. ,,Ik voelde me nog best fris in de koers, maar we maakten in het begin wat tactische en technische foutjes. We groeiden wel in de koers.”



Het was pas de tweede keer dat Van der Duim met Raaijmakers een koppelkoers reed. ,,De eerste keer in zo’n veld. Er zit nog zo veel ruimte in”, zei Van der Duin.

Maike van der Duin.

Van de Wouw vierde op 500 meter tijdrit

Hetty van de Wouw is als vierde geëindigd bij de finale van de 500 meter tijdrit. De Nederlandse realiseerde op de piste van het Vélodrome National een tijd van 33,243 seconden. Kyra Lamberink was de tweede Nederlandse in de finale en werd achtste met een tijd van 33,703.



De gouden medaille was voor de Française Taky Marie-Divine Kouamé. Zij snelde naar een tijd van 32,835 seconden. Zilver ging naar Emma Hinze uit Duitsland en de bronzen plak was voor de Chinese Guo Yufang.

Hetty van de Wouw.

Hoppezak speelt bijrol op omnium

Baan- en wegwielrenner Ethan Hayter veroverde voor het tweede jaar op rij de wereldtitel op het omnium. De 24-jarige Brit hield thuisrijder Benjamin Thomas en de Nieuw-Zeelander Aaron Gate achter zich.

Vincent Hoppezak eindigde als negende, maar dat bleek pas na lange beraadslagingen van de jury. Het was een klassering die Hoppezak zelf ook zal hebben verrast. De 23-jarige baanrenner uit Nieuwerkerk aan den IJssel was als elfde aan het slotonderdeel, de puntenkoers, begonnen.

,,Ik heb her en der wat steekjes laten vallen", keek hij terug op zijn eerste optreden op een omnium tussen de wereldtoppers. ,,De benen waren wel goed, jammer dat ik wat maagklachten had. Die speelden met name na de scratch op."

