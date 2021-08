Jetse Bol van voren in openingsetappe Ronde van Burgos, Planckaert duwt en trekt zich naar de winst

De openingsetappe in de Ronde van Burgos is gewonnen door Edward Planckaert. De Belg van Alpecin-Fenix bleef in de lastige rit met start en finish in Burgos de Spanjaard Gonzalo Serrano net voor in een bijzondere sprint. Jetse Bol finishte als achtste.