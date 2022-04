‘Joker’ Julian Alaphilippe krabbelt op: ‘Zo’n donker jaar als nu heeft hij nog nooit meegemaakt’

Twee dagen na zijn zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik heeft tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe de wielerfans gerustgesteld. De Fransman, die een gebroken schouderblad, een klaplong en twee gebroken ribben opliep, liet via zijn neef en trainer Franck Alaphilippe van zich horen uit het ziekenhuis. ,,Hij was meteen weer de joker zoals ik hem ken.”

Franck Alaphilippe sprak zijn neef gisteravond via een video-verbinding, zo tekende L’Équipe vandaag op. ,,Ik was niet in Luik aanwezig, maar zat thuis televisie te kijken. Het duurde even voor ik begreep dat hij niet meer in het voorste peloton zat. Pas toen ik de beelden uit de helikoter zag, besefte ik dat het Julian was die tegen een boom lag. Toen realiseerde ik me meteen dat dit heel serieus was. Ik was erg bezorgd.”

Gisteren kreeg ook Franck Alaphilippe goed nieuws. ,,Toen ik hem zag was ik alweer gerustgesteld. Hij had nog steeds heel veel pijn, maar hij was helemaal niet down. Hij was meteen weer grappen aan het maken, de joker zoals ik hem ken.”

Alaphilippe kwam zondag bij een massale valpartij op 62 kilometer van de finish tegen een boom terecht. Hij werd geholpen door zijn landgenoot Romain Bardet, die niet twijfelde en de wereldkampioen te hulp schoot. ,,Die hele scène was als een nachtmerrie", zei Bardet later.

Quote Hij heeft dit jaar bronchitis en griep gehad en is nu al drie keer gevallen... Franck Alaphilippe ,,Toen ik Julian daar 5 tot 6 meter lager in de berm zag liggen, was dat een emotionele shock voor mij. Er was niemand bij hem en hij had duidelijk hulp nodig. Het was een noodsituatie. Julian kon niet bewegen en amper ademen. Ik denk dat iedereen in die situatie hetzelfde zou hebben gedaan, er is geen sprake van concurrentie als het gaat om iemands gezondheid.”



Franck Alaphilippe: ,,Het is duidelijk dat hij ernstig gewond is. De klap is heel groot geweest. Hij zei: ‘50 centimeter verder, had ik die boom vermeden en was ik weer op de fiets gesprongen.”

Julian Alaphilippe, die sportief een slecht jaar beleeft, ondergaat vandaag opnieuw onderzoeken. Het is nog niet duidelijk hoelang de Franse toprenner van Quick Step-Alpha Vinyl uit de roulatie is, maar zeker is dat zijn deelname aan de Dauphiné en de Tour de France in het gedrang is gekomen. Hij moet sowieso nog enkele dagen ter observatie in een ziekenhuis blijven.

Franck Alaphilippe: ,,Elke atleet maakt in zijn carrière één heel ingewikkeld jaar mee. Julian zit daar nu middenin. Hij heeft altijd wel moeilijke perioden gekend, maar zo donker al nu nog nooit. Sinds het begin van het seizoen heeft hij last gehad van bronchitis, hij heeft griep gehad en is nu al drie keer gevallen... Alles in minder dan twee maanden. Maar van hoe ik hem ken, komt hij hier ook weer sterker uit.”

