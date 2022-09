Jonas Vingegaard plant rentree ruim twee maanden na eindzege in Tour de France

Ganna net te sterk voor Mollema bij proloog Ronde van Duitsland, Louvel wint Druiven­koers bij rentree Van der Poel

Bauke Mollema is er net niet in geslaagd de proloog van de Ronde van Duitsland te winnen. De Nederlander stond in de korte tijdrit over 2,6 kilometer met start en finish in Weimar lang aan de leiding. Maar de Italiaan Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden, dook nog net onder zijn tijd. De renner van Ineos Grenadiers kwam tot een tijd van 2 minuten en 56 seconden. Mollema zat daar twee tellen achter.

24 augustus