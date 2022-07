Julian Alaphilippe is leiderstrui Ronde van Wallonië na één dag alweer kwijt

In de 176,8 kilometer lange etappe van Verviers naar Hervé slaagde een groep van veertien man er uiteindelijk in om op het selectieve parkoers weg te blijven. Onderweg moesten de renners over meerdere Ardense hindernissen waaronder de Col de la Redoute, bekend van Luik-Bastenaken-Luik. In de kopgroep zaten erkende hardrijders, onder wie Greg Van Avermaet, Robert Stannard (zaterdag nog derde in de openingsrit), Loïc Vliegen, Jésus Herrada, Victor Campenaerts en Guillaume Martin. In de slotfase reed echter de nog relatief onbekende Lazkano weg. De Spanjaard van Movistar, eerder dit seizoen actief in de Giro d’Italia en tweede op het Spaans kampioenschap tijdrijden, wist uit de greep van de achtervolgers te blijven en boekte zijn tweede profzege.



Vliegen finishte op enkele seconden achterstand als tweede voor Herrada. Stannard bolde in de achtervolgende groep over de streep en neemt de leiderstrui over van Alaphilippe, die in het peloton eindigde en maandag weer van start mag gaan in de regenboogtrui.