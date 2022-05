Julian Alaphilippe laat van zich horen na zware crash: ‘Pijn neemt langzaam maar zeker af’

Topdag voor Bora: Vlasov wint Romandië, Bennett sprint dankzij Van Poppel naar winst in Frankfurt

Aleksandr Vlasov heeft in de afsluitende klimtijdrit van de Ronde van Romandië de macht gegrepen. De Rus van Bora-hansgrohe won de race tegen de klok over bijna zestien kilometer, reed de Australiër Rohan Dennis (Jumbo-Visma) uit de leiderstrui en is eindwinnaar van de zesdaagse World Tour-rittenkoers.

1 mei