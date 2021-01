Jumbo houdt Groenewegen na crash in de luwte: ‘We gaan het rustig opbouwen met hem’

Dylan Groenewegen zal na zijn schorsing in mei niet direct grote koersen rijden. Zijn ploeg Jumbo-Visma wil dat de sprinter in de luwte terugkeert in het wielerpeloton. Groenewegen veroorzaakte in augustus in de Ronde van Polen een ernstige valpartij waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. Groenewegen maakt op 12 mei zijn rentree in het peloton tijdens de Ronde van Hongarije.

In theorie had Dylan Groenewegen direct naar zijn schorsing in de Giro kunnen rijden. Maar Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, laat weten dat de topsprinter heel geleidelijk wordt teruggebracht in het peloton. ,,We hebben heel lang en veel met elkaar gesproken. Het is een heel ingrijpend proces. Een deel is afgehandeld om Dylan weet dat hij tot mei geschorst is. Maar om nu te zeggen dat hij er daarna zomaar weer is…De doelstelling is om 2021 het jaar te laten zijn waarin hij zichzelf weer helemaal kan terugvinden.’’

In augustus veroorzaakte Groenewegen een zware crash in de Ronde van Polen door landgenoot en concurrent Fabio Jakobsen in de hekken te rijden. Jakobsen vocht dagen voor zijn leven op de intensive care. Groenewegen werd door de internationale wielerunie UCI voor negen maanden geschorst. Die schorsing loopt op 7 mei af.

Quote Natuurlijk hoop ik weer te sprinten voor de overwin­ning Dylan Groenewegen

Groenewegen laat zelf weten: ,,Ik hoop dat ik weer mijn plek in het peloton kan vinden en dat ik weer met plezier kan racen. Er is veel gebeurd en daar houden we bij terugkeer rekening mee. Natuurlijk hoop ik weer te sprinten voor de overwinning, maar allereerst is het belangrijkste dat ik weer mijn plek in het peloton vind.”



Hij komt nog een keer terug op de crash: ,,Het voelt niet goed dat ik van mijn lijn ben afgeweken. Ik vraag me ook af hoe dit mogelijk was. Ik geef mezelf daar zeker de schuld van. Je probeert te reconstrueren wat je dacht in volle sprint. Je kunt het zo vaak bekijken als je wilt, maar het is elke keer weer schokkend om te zien. Vooral door de hoge snelheid van ruim tachtig kilometer per uur is de impact van de crash enorm. De chaos die je daarna aantreft, is verschrikkelijk. Het gebeurde onbewust en daar voel ik me heel slecht over.’’

Zeeman over zijn terugkeer: ,,Ik heb tegen hem gezegd: Hopelijk kunnen we na dit seizoen zeggen dat je er doorheen bent en dat je je weer wielrenner voelt. Zodat hij in 2022 weer de topsprinter kan zijn die hij was. We gaan het begin heel rustig opbouwen. We gaan met Dylan starten in kleinere wedstrijden. We hopen ook dat Fabio snel weer in competitie kan zijn. We willen Dylan heel geleidelijk weer laten wennen aan de hectiek van de finales.’’

Het plan is nu om dan tegen het einde van het seizoen alsnog te rijden in grote koersen. De ploeg denkt dan aan de BinckBankTour eind augustus en de Hamburg Cyclassics even daarvoor. Dat zijn wedstrijden in de WorldTour, het hoogste niveau binnen de wielerkalender. Groenewegen sluit het seizoen af in China tijdens de Gree-Tour of Guangxi, ook een wedstrijd in de WorldTour.

Milaan - San Remo

Dumoulin begint het wielerseizoen met een Italiaans-Vlaams voorjaar. De kopman van Jumbo-Visma rijdt achtereenvolgens Strade Bianche, Tirreno - Adriatico en Milaan - San Remo, en daarna de E3 Harelbeke en Ronde van Vlaanderen. ,,Omdat we al een paar jaar een beetje hetzelfde aan het doen zijn en zoekende zijn, hebben we besloten het roer een beetje om te gooien dit voorjaar. We gaan een keer kasseien rijden. Dat wordt lachen,’’ zegt Dumoulin in een video van zijn ploeg over de koerswijziging voor aankomend seizoen.

Strade Bianche reed Dumoulin voor het laatst in 2018, de E3 Harelbeke nog nooit, de Ronde van Vlaanderen slechts één keer. Als eerstejaars prof bij Argos - Shimano ging Dumoulin wel van start in de Ronde, maar haalde hij de finish niet. ,,Een frisse wind, daar kijk ik wel naar uit. Ik weet een heel klein beetje wat ik moet verwachten, maar eigenlijk ook totaal niet. Ik hoop ver te komen in die koersen, zeker in de Tirreno. Daar ga ik echt voor het klassement, voor het podium. En de Vlaamse koersen, daar zijn de finales zo vreemd. Wout van Aert is natuurlijk onze nummer 1-kopman en we hopen dat de finale zo uitdraait dat hij het kan afmaken. Maar je weet het nooit en dan is het goed om meer mannen in de finale te hebben. Om iets recht te zetten of in het uiterste geval wel om het af te maken.’’

Tour

Na het Italiaanse-Vlaamse voorjaar richt Dumoulin zich op de Tour, waar hij Steven Kruijswijk en Primoz Roglic starten als kopmannen voor het klassement met als doel de eindzege. Afgelopen Tour had Dumoulin last van een zitvlakblessure en gaf hij al in de eerste week zijn kopmanschap op. Hij werd uiteindelijk zevende in het eindklassement. Na de Tour wil Dumoulin naar de Olympische Spelen met de tijdrit als grootste doel. ,,Een drukke zomer.’’

Over de Tour de France en de Olympische Spelen. ,,Het is echt een heel mooi parkoers dit jaar in de Tour en dat gaat echt niet elk jaar zo zijn. De laatste jaren viel het qua tijdritkilometers een beetje tegen. Dit jaar zijn er eindelijk weer twee tijdritten, dus dat is voor mij persoonlijk super. Daar kijk ik zeker naar uit. Ook de Spelen hebben altijd een speciaal plekje in mijn hart. Ik heb een keer zilver gepakt op de tijdrit. Het is nog wel een doel daar proberen goud te halen.’’

Kruijswijk

Steven Kruijswijk begint zijn seizoen in Parijs-Nice en rijdt aankomend jaar als enige kopman twee grote ronden: Tour en Vuelta. 2020 draaide uit op een rampjaar voor Kruijswijk, die de Tour miste door een valpartij en uit de Giro moest stappen na een positieve coronatest. ,,Ik heb vorig jaar veel getraind in plaats van gekoerst. Voor mij is het best om afgelopen jaar te vergeten. Het geeft wel motivatie om fris aan de start te staan. Hoe sneller we kunnen beginnen, hoe beter.’’

Naast Roglic, Dumoulin en Kruijswijk bestaat de Tour-ploeg van Jumbo-Visma uit Sepp Kuss, Mike Teunissen, Wout van Aert, Tony Martin en Robert Gesink.