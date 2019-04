Jumbo-Visma baalt: ‘Van Aert reed 30 kilometer op kapotte fiets’

Koster grijpt net naast ritwinst in Healthy Ageing Tour

13 april Anouska Koster is er net niet in geslaagd het tweede gedeelte van de vierde etappe van de Healthy Ageing Tour te winnen. De Nederlandse renster was halverwege de rit over een kleine 75 kilometer samen met Lisa Brennauer op avontuur gegaan. De Duitse renster van WNT-Rotor versloeg haar medevluchtster in de sprint.