Jumbo Visma gaat met Jonas Vingegaard opnieuw voor Tourzege: ‘Ook dit jaar dromen we groot’

Fabio Jakobsen tankt vertrouwen voor Tour-duel met Jasper Philipsen: ‘Eén etappe genoeg? En dan? Ga ik dan aan het zwembad lig­gen?’

Fabio Jakobsen won de tweede etappe van de Ronde van België overtuigend. Een nieuw duel met Jasper Philipsen op de boulevard in Knokke bleef uit, maar dat zal er in de Tour de France zeker van komen. ,,We zijn allebei op de toppen van onze kunnen en dan is het spannend.”