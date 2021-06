Jumbo-Visma heeft tijdritspecialist Rohan Dennis bijna binnen

Video Van der Poel wint wéér in Zwitser­land en pakt gele trui: ‘De Tour is nog een eindje weg’

8 juni Als het nog niet duidelijk was: Mathieu van der Poel is klaar voor de Tour de France. In de Ronde van Zwitserland pakte hij zijn tweede etappezege. En ook nog even de leiders- en de puntentrui. ,,Na woensdag ga ik het rustig aan doen. Ik wil hier niet helemaal kapot weg gaan.’’