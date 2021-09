Jumbo-Visma heeft tijdritspecialist Rohan Dennis binnen: ‘Terugkeer naar vroegere tijden’

Woedende Evenepoel krijgt bijval van Van Emden: ‘Lag vijf dagen in het ziekenhuis door Vermeersch’

30 augustus Remco Evenepoel was na afloop van de eerste etappe in de Benelux Tour boos op zijn landgenoot Gianni Vermeersch. Volgens de Belgische coureur van Deceuninck - Quick-Step was zijn collega van Alpecin-Fenix schuldig aan de materiaalpech die hij tijdens de rit bij straffe wind opliep.