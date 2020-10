Jumbo-Visma heeft vrouwenploeg voor komend seizoen compleet

Podcast | ‘Het wordt een raar tussenweek­je in de Giro’

12 oktober Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam bespreken de stand van zaken na een zondag vol wielrennen. Over Gent-Wevelgem, over de rivaliteit tussen van Aert en van der Poel, over Kelderman in de Giro en over de beste joggingbroek die je vrouw eigenlijk weg wil gooien.